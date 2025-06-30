Брат убитых Сафаровых в Екатеринбурге: Не только наша семья, но и весь азербайджанский народ переживает болезненные дни

Не только наша семья, но и весь азербайджанский народ переживает болезненные дни. Люди потеряли свои жизни в результате пыток со стороны российского режима.

Как сообщает Report, об этом сказал брат двух убитых в Екатеринбурге азербайджанцев Сейфаддин Гусейнли в беседе с журналистами.

"Российская сторона не хочет признавать это зверство. Благодаря оперативности и решительности нашего государства удалось предотвратить большую трагедию. Мы столкнулись с ужасным режимом. Я хочу выразить благодарность нашим государственным структурам во главе с главой государства, дипломатическому корпусу и нашей диаспоре", - сказал С. Гусейнли.

Он добавил, что операция, проведенная сегодня правоохранительными органами Азербайджана в здании "Спутник Азербайджан", также стала для него утешением: "Наше государство продемонстрировало решительную позицию. Была разоблачена шпионская сеть России, действующая под видом СМИ".