СМИ: Сирия заключает мир с Израилем

Сирия может заключить мир с Израилем в течение ближайших месяцев. Об этом сообщает ливанская газета Ad-Diyar со ссылкой на информированные источники.

«Подписание Аш-Шараа мирного соглашения с Израилем — уже практически решенный вопрос, и его подписание — вопрос недель или нескольких месяцев», — говорится в материале.

На этом фоне, как отмечает газета, усиливается внешнее давление на Ливан, которому предлагают последовать примеру Сирии и подписать аналогичный договор либо одновременно, либо вскоре после Дамаска.

Согласно источникам, США обозначили начало 2025 года как целевой срок для заключения обоих соглашений, что может сопровождаться дополнительными дипломатическими усилиями в отношении Ливана.