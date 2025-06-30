Отличная возможность в Nizami City! Полностью отремонтированные квартиры в продаже! – ФОТО – ВИДЕО

В жилом комплексе Nizami City, расположенном в Ясамальском районе вблизи станции метро «Низами», стартовали продажи квартир с ремонтом.

Комплекс создает все необходимые условия для вашего комфортного проживания. Закрытый двор с обильным озеленением, детская площадка, мини-футбольное поле и уютные беседки станут идеальным местом для вашего отдыха. Комплекс расположен в стратегически выгодном районе, окруженном метро, медицинскими центрами, средними и высшими учебными заведениями, детскими садами, а также торговыми объектами, бизнес-центрами и парками. Близость к площади Фонтанов, Зимнему бульвару и Центральному парку создает особый комфорт для жителей.

Комплекс состоит из 9 зданий высотой 9 этажей, на начальном этапе готовы 3 здания (A, B, C). Строительство следующей очереди - зданий E, F и G - продолжается. Имеется возможность приобрести просторные 1-2-3-4-комнатные квартиры как с ремонтом, так и без. Планировка свободная. В предлагаемых квартирах с ремонтом создано просторное и функциональное жилое пространство без потери полезной площади.

Полностью отремонтированные квартиры, оснащенные оборудованием и мебелью в соответствии с европейскими стандартами, представляют отличную возможность как для вашей семьи, так и для инвестиций. В отделке квартир, дизайн которых удовлетворит вкус каждого, использованы самые качественные материалы зарубежных и местных компаний.

Чтобы почувствовать комфортную атмосферу Nizami City, достаточно стать гостем комплекса.

Для подробной информации вы можете обратиться в офис продаж или связаться с колл-центром!

Контакты:

*0788

(050) 700-00-88

(050) 970-00-88

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