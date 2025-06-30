Началась экспертиза тел убитых в Екатеринбурге братьев-азербайджанцев

Началась экспертиза тел убитых в Екатеринбурге братьев Сафаровых.

Как сообщает Trend, тела погибших переданы в «Отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.