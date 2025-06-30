В Израиле более 31 тыс. зданий повреждены из-за ударов Ирана

По меньшей мере 31 тыс. зданий и 4 тыс. транспортных средств в Израиле были уничтожены или серьезно повреждены в результате иранских ударов ракетами и беспилотниками по израильской территории.

Об этом сообщил портал Defa Press.

По его оценке, это свидетельствует о том, что иранские ракеты «нанесли огромный и непоправимый ущерб» Израилю в ходе конфликта.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

Источник: ТАСС