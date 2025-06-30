Тела жестоко убитых в Екатеринбурге азербайджанцев будут доставлены сегодня вечером

«Согласно последней информации, предоставленной Генеральным консульством Азербайджана в Екатеринбурге, сегодня в 17:30 по бакинскому времени вылетит самолет с телами моих братьев, Гусейна и Зияддина Сафаровых. Если не произойдет никаких изменений, прилёт ожидается в 20:25».

Об этом сообщил AПA Сейфаддин Гусейнли, братья которого были убиты в ходе операции, проведенной Федеральной службой безопасности в российском городе Екатеринбург.

В пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что тела будут доставлены в Азербайджан на самолете авиакомпании UTair.