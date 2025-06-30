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В Индии назвали возможную причину катастрофы авиалайнера Boeing

First News Media12:15 - Сегодня
В Индии назвали возможную причину катастрофы авиалайнера Boeing

Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) не исключает саботаж в качестве одной из возможных причин крушения под Ахмедабадом 12 июня самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India.

Об этом сообщил государственный министр гражданской авиации республики Мурлидхар Мохол.

«Следственные органы сейчас тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося самолета и учитывают все версии причин катастрофы, включая возможный акт саботажа», - цитирует госминистра издание The Times of India, передает ТАСС.

Результаты расследования позволят назвать причину, по которой через несколько секунд после взлета лайнера произошла внезапная остановка обоих двигателей, чего, по словам Мохола, никогда не случалось ранее при подобных авиапроисшествиях.

Мохол напомнил, что оба черных ящика были обнаружены на месте крушения лайнера под Ахмедабадом, а затем были доставлены в Нью-Дели самолетом ВВС Индии в условиях полной безопасности. После этого специалисты AAIB и Национального совета по безопасности на транспорте приступили к процессу извлечения данных. Они получили доступ к модулям памяти черных ящиков и загрузили их. Перевозить черные ящики для извлечения с них записей в США, как сообщалось ранее, не потребовалось.

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