Задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших в Sputnik Азербайджан - ОБНОВЛЕНО
В ходе операции, проведенной полицией в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» (Бакинское отделение российского МИА «Россия сегодня»), имеются задержанные.
Согласно информации, полученной АПА, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве.
С сегодняшнего утра МВД Азербайджана проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».
В феврале текущего года было принято решение о приостановлении деятельности агентства «Sputnik-Азербайджан», которое функционирует как отделение российского МИА «Россия сегодня».
Данное решение имело цель обеспечить паритет в деятельности государственных медиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране. Иными словами, количество журналистов «Спутник-Азербайджан», работающих в Баку, должно было быть приравнено числу журналистов «АЗЕРТАДЖ» в России. Однако редакция «Sputnik Азербайджан» не выполнила это решение. За истекший период редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.
Источник: АПА
13:10
МВД подтверждает сообщения о проведении полицейской операции в офисе информационного агентства «Sputnik-Азербайджан».
В пресс-службе ведомства отметили, что в связи с этим будет предоставлена дополнительная информация.
Источник: Qafqazinfo
12:57
В настоящее время в офисе информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» проводится полицейская операция.
Как сообщает Qafqazinfo, здание офиса было взято под контроль правоохранительными органами.
Напомним, ранее деятельность агентства в Азербайджане была официально приостановлена. Однако, по поступающим данным, несмотря на это, «Sputnik-Азербайджан» продолжал функционировать, сотрудники агентства выходили на работу.
На данный момент официальные структуры не сделали подробных заявлений по поводу происходящего.