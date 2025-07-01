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МВД возбудило уголовное дело в отношении Sputnik Азербайджан, произведены аресты

First News Media14:30 - Сегодня
МВД возбудило уголовное дело в отношении Sputnik Азербайджан, произведены аресты

МВД возбудило уголовное дело в отношении Sputnik Азербайджан, произведены аресты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД в Бакинском филиале информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»), задержаны 7 человек.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем, арестованы 2 человека, еще 5 человек привлечены к уголовной ответственности.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Отметим, вчера МВД провело оперативно-розыскную операцию в бакинском филиале информационного агентства «Россия сегодня».

Источник: АПА

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