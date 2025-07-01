Отец прыгнул в океан с лайнера Disney, чтобы спасти дочь - ВИДЕО

На круизном лайнере Disney Dream, следовавшем с Багамских островов во Флориду, произошел драматический инцидент, завершившийся спасением двух пассажиров — отца и дочери.

По словам очевидцев, мужчина без колебаний прыгнул за борт с высоты четвертой палубы, чтобы спасти ребенка, который, по всей видимости, упал в океан во время фотографирования на фоне перил.

События развернулись в воскресенье днем, в последний день четырехдневного круиза. Как утверждают пассажиры, девочка упала в воду, когда её отец пытался сфотографировать её на палубе. Реакция отца была мгновенной — он бросился следом, не дожидаясь помощи.

«Корабль двигался с такой скоростью, что люди буквально в считанные секунды превратились в крошечные точки в воде и исчезли из виду», — поделилась пассажирка Лора Амадор. По её словам, спустя мгновения после происшествия по судну раздался сигнал тревоги «человек за бортом», и экипаж незамедлительно приступил к спасательной операции.

Капитан замедлил ход судна и начал маневр по развороту. К месту падения отправили спасательную лодку. Менее чем через десять минут отец и дочь были благополучно подняты на борт.

«Мы наблюдали за этим — это было невообразимо. Мы видели, как две крошечные фигурки дрейфуют в открытом океане... Это было безумие и ужас одновременно», — рассказал пассажир Гар Франц, ставший очевидцем событий.

Компания Disney Cruise Line в официальном заявлении подтвердила спасение двух пассажиров, выразив благодарность команде лайнера:

«Экипаж Disney Dream оперативно спас двух гостей из воды. Мы гордимся их исключительными навыками и молниеносной реакцией, которые обеспечили безопасное возвращение обоих пассажиров на борт в течение нескольких минут».

Стоит отметить, что по данным Международной ассоциации круизных линий, случаи падения пассажиров за борт крайне редки. В 2019 году, по официальному отчёту, зафиксировано 25 подобных инцидентов, из которых лишь девять завершились спасением.

После спасательной операции лайнер продолжил движение в штатном режиме и в назначенное время вернулся в порт Форт-Лодердейл.

Источники: CNN, NBC news, BBC

Джамиля Суджадинова