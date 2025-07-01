Комиссия по социальным связям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представила глобальный доклад, согласно которому каждый шестой житель планеты страдает от одиночества, негативно сказывающегося на его здоровье и благополучии.

По оценкам ВОЗ, каждый час от причин, связанных с одиночеством, умирают около ста человек – это более 871 тысяч смертей в год, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН.

Авторы доклада отмечают, что развитые социальные связи, напротив, способствуют более здоровой и продолжительной жизни.

В связи с выходом доклада Комиссии ВОЗ призывает все государства-члены, сообщества и каждого человека признать, что укрепление социальных связей – важнейшая задача общественного здравоохранения.

Подчеркивается, что доклад представлен в соответствии с первой в истории резолюцией о социальных связях, принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2025 года, в которой она настоятельно призвала государства-члены разрабатывать научно обоснованные меры политики, программы и стратегии по повышению осведомленности и развитию позитивных социальных связей в интересах психического и физического здоровья.