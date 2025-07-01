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Заседание по делу азербайджанцев в Екатеринбурге закрыли от СМИ

First News Media12:40 - Сегодня
Заседание по делу азербайджанцев в Екатеринбурге закрыли от СМИ

Заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга по мере пресечения еще двоим из задержанных 27 июня в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев закрыли от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как уточнили прессе судебные приставы, такое решение было принято накануне, журналистов пустят лишь только на оглашение.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, задержанные «причастны» к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.

Спустя несколько дней после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, российские правоохранительные органы выступили с новыми обвинениями.

Как сообщают подконтрольные государству СМИ, в том числе агентства РИА Новости и РБК, некоторые из задержанных якобы причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в Свердловской области в 2021 году, в результате чего погибли 44 человека.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что «организаторами поставок» могли быть «одни из задержанных». Однако стоит напомнить, что по этому делу в свое время уже прошли судебные процессы, и обвиняемые получили реальные сроки заключения. Попытка привязать новых задержанных к старому делу спустя почти четыре года вызывает серьезные вопросы и подозрения в фабрикации обвинений.

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