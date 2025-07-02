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Экосистема Bir выходит на новый уровень с платформой Birmarket

First News Media16:55 - Сегодня
Экосистема Bir выходит на новый уровень с платформой Birmarket

Ведущая онлайн-платформа для покупок – Umico, являющаяся важной частью первой в Кавказском регионе полностью интегрированной цифровой экосистемы Bir, проходит ребрендинг и с 1 июля 2025 года продолжит обслуживать клиентов под новым брендом – Birmarket.

Платформа, которой уже доверяют более 2 миллионов клиентов, предлагает тысячи наименований товаров в десятках категорий – от электроники, бытовой техники, средств личной гигиены и косметики до товаров для дома, отдыха и развлечений.

Birmarket выделяется не только широтой ассортимента, но и удобством и доступностью сервиса. Покупатели могут получить заказы как с доставкой на дом через курьера, так и в одном из более чем 850 пунктов выдачи «Al-apar», действующих по всей стране. Возможности покупки в рассрочку до 24 месяцев, оплаты в кредит на месте или через партнёрские такситные карты предоставляют пользователям неограниченную свободу для комфортных и выгодных покупок.

В рамках ребрендинга мобильное приложение Umico будет поэтапно преобразовано в приложение Birmarket.

Пользователям достаточно просто обновить приложение, чтобы продолжить пользоваться своими текущими аккаунтами, заказами и бонусной программой, без каких-либо изменений.

Генеральный директор экосистемы Bir Фарид Мамедов прокомментировал этот этап развития так: «Umico как первая онлайн-платформа страны стала для нас прочной основой для старта. Но за короткое время мы не просто выросли, мы изменились, эволюционировали и стали ключевым элементом цепочки создания клиентской ценности в нашей стране. Umico (теперь уже Birmarket) это один из главных компонентов этой трансформации.

Birmarket – это не просто площадка для покупок, а единое пространство, объединяющее шопинг, бонусные возможности и множество других сервисов, принося ценность в повседневную жизнь людей».

Экосистема Bir объединяет под одним брендом ведущие компании страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn.

Кроме того, экосистема активно сотрудничает с такими стратегическими партнёрами, как Trendyol Azerbaijan и BakıKart, что расширяет сферу влияния и обогащает клиентский опыт.

Благодаря такой интеграции пользователи получают возможность оплачивать покупки на Birmarket в кредит с помощью Birbank, использовать карты Birbank с рассрочкой на платформе Trendyol Azerbaijan, совершать QR-оплаты в общественном транспорте, а также накапливать и использовать бонусы в рамках единой программы лояльности. Наряду с этим они могут пользоваться множеством других инновационных решений.

Все эти возможности строятся на четырёх ключевых концепциях экосистемы – единый вход, единый бонус, единая оплата и единый кредит, обеспечивая клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

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