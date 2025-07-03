Конкурс «Yüksəliş» как новая кадровая волна для современного Азербайджана

В условиях стремительно меняющегося мира устойчивое развитие государства все чаще опирается не только на ресурсы, но и на качество управленческих кадров.

В Азербайджане ответом на этот вызов стал национальный конкурс «Yüksəliş» «Восхождение»), учрежденный в 2019 году Указом Президента Ильхама Алиева. За несколько лет существования он превратился из экспериментального проекта в инструмент по формированию новой волны стратегически мыслящих, мотивированных, подготовленных, стратегически мыслящих.

«Yüksəliş» нацелен на выявление и поддержку перспективных граждан Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, обладающих лидерскими, аналитическими и управленческими качествами. Конкурс служит не только площадкой для оценки, но и для дальнейшего развития участников: победители получают гранты, доступ к менторским программам и, самое главное - шанс войти в кадровый резерв страны.

«Конкурс - не только карьерный лифт, но и полноценная система отбора, развития и закрепления человеческого капитала. Он формирует новую управленческую культуру, основанную на профессионализме, открытости и саморазвитии», - отметил в комментарии 1news.az заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев.

В 2025 году конкурс вышел на международную арену, став финалистом International e-Assessment Awards — премии в сфере цифровых решений для оценки и отбора персонала. Это подтвердило, что «Yüksəliş» отвечает высоким стандартам прозрачности и качества.

В конкурсе «Yüksəliş» сочетаются государственный подход, технологическая прозрачность и личностно-ориентированная модель развития. Это не просто поиск будущих министров и директоров, это инвестиция в культуру лидерства, в новый тип мышления и управления. Проект уже стал школой роста, зеркалом поколений, мостом между государством и обществом. Впереди — расширение, углубление и, возможно, экспорт этой модели за пределы Азербайджана как успешного кейса интеллектуального суверенитета.

Как было отмечено выше, «Yüksəliş» ориентирован на граждан Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года. Основное требование — наличие лидерских качеств, логического мышления, управленческого потенциала и стремления к профессиональному росту.

Участников ожидает многоуровневая система отбора: онлайн-тесты, кейс-задачи, командные упражнения, полуфинальные стресс-интервью и, наконец, финал, где необходимо продемонстрировать стратегическое мышление и навыки презентации. Итог - включение в национальный кадровый резерв.

Что получает победитель?

· Грант в размере 20 000 манатов на саморазвитие;

· Доступ к менторской программе с участием государственных и частных управленцев;

· Возможность быть вовлеченным в реальные проекты госуправления;

· Формирование профессиональной сети и выход на новый карьерный горизонт.

Цифры и масштабы

· За 5 сезонов конкурс собрал более 69 000 заявок;

· В финал прошли сотни участников, победителями стали 96 человек;

· Среди победителей — сотрудники госструктур, бизнеса, НПО, науки и образования;

· Государство ежегодно выделяет на реализацию конкурса 1 млн манатов.

Статистика в картинках

С 2019-го по 2025 год в конкурсе зарегистрировано 39 536 участников, из которых 30,45% составляют женщины, а 69,55% — мужчины.

За указанный период были определены 96 победителей, среди которых 15,63% женщин и 84,37% мужчин.

Также 22 победителя конкурса ранее прошли обучение по Государственной программе по обучению за рубежом.

Механизм «Yüksəliş» встраивается в более широкий контекст трансформации управления в Азербайджане. Молодёжь становится важным участником изменений. Государство, в свою очередь, предлагает инструменты роста — открыто, прозрачно, на принципах меритократии.

При этом конкурс продолжает развиваться.

Почему «Yüksəliş» - это больше, чем конкурс

По мере приближения объявления победителей пятого сезона становится ясно: «Yüksəliş» уже давно перестал быть просто кадровым соревнованием. За этой платформой — целая философия развития: ставка на потенциал, а не на формальные должности; на лидерство, а не на подчинение; на мышление, а не на выученные фразы.

Победители — это не обязательно уже состоявшиеся управленцы. Напротив, часто это люди из регионов, бизнеса, образования, IT-среды или гражданского сектора, которые обладают стратегическим мышлением, гибкостью и высокой степенью мотивации. Конкурс помогает «поднять» этих людей на радар государственного внимания — без связей, без принадлежности к элитам, исключительно по заслугам.

В контексте реформ, цифровизации, перехода к более «управляемому будущему» — именно такие площадки, как «Yüksəliş», становятся точками роста.

Поэтому грядущее объявление победителей пятого сезона — это не только завершение очередного этапа, но и начало следующей главы в кадровой политике Азербайджана.