Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился с условиями для прекращения огня в секторе Газа на срок 60 дней.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Мои представители провели продолжительную и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на обязательные условия для установления 60-дневного прекращения огня, во время которого мы будем работать со всеми сторонами для прекращения конфликта», - заявил американский лидер.

По его словам, с «окончательным предложением» об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. При этом Трамп выразил надежду на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС «согласится на сделку, потому что лучше уже не будет - будет только хуже».

Источник: ТАСС