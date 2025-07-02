В США начнут лишать приобретенного гражданства

Министерство юстиции США рассматривает вопрос о лишении приобретенного гражданства страны тех лиц, которые совершили серьезные преступления.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на служебную записку заместителя генерального прокурора Бретта Шумейта от 11 июня.

Телеканал отмечает, что Шумейт предоставляет прокурорам США широкие полномочия решать, когда добиваться процесса денатурализации с целью продвижения целей политики администрации президента Дональда Трампа.

Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с гражданами, которые представляют потенциальную угрозу национальной безопасности США. Также в записке говорится, что в некоторых случаях прокуроры должны добиваться процесса лишения американского гражданства лиц, причастных к пыткам, военным преступлениям, торговле людьми и нарушениям прав человека, указывает телеканал.

Источник: Газета.ру