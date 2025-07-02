Генпрокуратура: Зияддин Сафаров умер в автомобиле правоохранительных органов России

Зияддин Сафаров умер в автомобиле правоохранительных органов России в утренние часы в день происшествия.

Как передает 1news.az, об этом сказал начальник Следственного управления Генпрокуратуры Неймат Эвезов на пресс-конференции.

«На распространенных видеозаписях не видно серьезных травм на теле Зияддина Сафарова в момент его вывода из дома», - сказал он, добавив, что Зияддин Сафаров умер в автомобиле российских правоохранительных органов.

«Расследование по факту смерти граждан Азербайджана в результате незаконных действий правоохранительных органов России начато 27 июня. Предварительное расследование установило, что в ходе операции было задержано несколько азербайджанцев, и им были нанесены тяжкие телесные повреждения. Зияддин Сафаров умер утром того же дня в автомобиле правоохранительных органов», - заявил Неймат Эвезов.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре создана расширенная следственная группа для расследования убийства в азербайджанцев Екатеринбурге

Г.Агаев