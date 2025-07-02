Азербайджан намерен использовать все правовые механизмы для привлечения к суду виновных в гибели азербайджанцев в Екатеринбурге.

Как передает 1news.az, об этом сказал начальник Следственного управления Генпрокуратуры Неймат Эвезов на пресс-конференции.

По его словам, обеспечение защиты прав граждан Азербайджана как одна из основ Конституции является высшей целью государства: «Генеральная прокуратура считает своим долгом расследование этого уголовного дела».

Г.Агаев