Генпрокуратура: Скоро опубликуют экспертизу по делу о крушении самолета AZAL

Расследование по делу о крушении пассажирского самолета AZAL в Актау продолжается в трех странах, результаты экспертизы могут быть обнародованы в ближайшее время.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

Он отметил, что назначено около 100 экспертиз и расследования продолжаются.

«Недавно азербайджанские специалисты были командированы в Казахстан, где они провели широкие обсуждения. Мы продолжаем наши усилия, чтобы получить результаты экспертизы», - добавил Авазов.

Г.Агаев