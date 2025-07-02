 Социальный проект Azercell и Федерации дзюдо Азербайджана удостоен международной награды | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Социальный проект Azercell и Федерации дзюдо Азербайджана удостоен международной награды

First News Media12:20 - Сегодня
Социальный проект Azercell и Федерации дзюдо Азербайджана удостоен международной награды

Кампания стала финалистом в четырех номинациях и завоевала две медали на престижном фестивале рекламы.

Социальная инициатива «Выбери правильный путь», реализованная в рамках партнёрства ООО «Azercell Telecom» с Федерацией дзюдо Азербайджана, получила признание на Международном фестивале рекламы (KIAF). Проект был удостоен серебряных медалей в номинациях «Сотрудничество и партнерство» и «Некоммерческие и благотворительные проекты».

Кампания также вышла в финал в категориях «Формирование корпоративного имиджа и репутации» и «Межбрендовое сотрудничество», где получила высокую оценку жюри, состоящего из международных экспертов в области рекламы, маркетинга и креативной индустрии.

Отметим, что проект «Выбери правильный путь» направлен на профилактику вредных привычек среди молодежи, популяризацию спорта и пропаганду здорового образа жизни. В рамках социальной инициативы молодым людям, прошедшим регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо, была предоставлена возможность заниматься этим видом спорта бесплатно. Кампания сопровождалась масштабной просветительской работой: в школах и общественных местах столицы и регионов страны размещались информационные плакаты, отражающие разрушительные последствия употребления наркотиков и важность осознанного выбора.

Особую популярность приобрела песня «Bir də gəlsəm», написанная известным рэп-исполнителем Орханом Зейналлы специально для проекта, которая набрала миллионы просмотров в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. Клип на песню снял один из ведущих режиссеров страны Эмиль Гулиев.

В результате кампании около 900 молодых людей приступили к регулярным тренировкам по дзюдо, сделав выбор в пользу активной и здоровой жизни.

Отметим, что KIAF, проводимый с 2000 года, является одной из ведущих международных платформ, объединяющей профессионалов в области рекламы, PR, медиа и дизайна со всего мира.

Признание проекта «Выбери правильный путь» на столь престижном уровне подтверждает его значимое социальное воздействие и эффективность ее коммуникационной стратегии.

На правах рекламы

Поделиться:
264

Актуально

Xроника

Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана Шавката ...

Политика

Москва желает возвращения отношений с Баку к уровню стратегического ...

Xроника

В Баку проходит второе заседание Азербайджано-Узбекского Высшего ...

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Общество

Полиция в Петербурге задержала и выдворила несколько граждан Азербайджана

Ситара Гусейнова стала первым представителем Азербайджана в PostEurope

Министерство науки и образования: Ссылайтесь только на официальные источники

Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге, достигло шести человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник - ОБНОВЛЕНО

В Баку температура воздуха поднимется до 37 градусов

Эти лица должны покинуть Азербайджан

Последние новости

Москва желает возвращения отношений с Баку к уровню стратегического союзничества

Сегодня, 15:30

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:22

В Баку проходит второе заседание Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета

Сегодня, 15:18

Полиция в Петербурге задержала и выдворила несколько граждан Азербайджана

Сегодня, 15:15

МИД Украины вызвал временного поверенного США после приостановки поставок оружия

Сегодня, 15:00

Ситара Гусейнова стала первым представителем Азербайджана в PostEurope

Сегодня, 14:45

Кенан MM критикует, ITV разъясняет: Режиссеры свободны, а отбор - по критериям - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым один на один

Сегодня, 14:30

Состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - ФОТО

Сегодня, 14:28

В Дании ввели обязательную военную службу для женщин

Сегодня, 14:25

Азербайджанец впервые снял полнометражный художественный фильм в Голливуде - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Песков: Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану

Сегодня, 14:05

Шавкат Мирзиёев откроет парк «Узбекистан» в Баку

Сегодня, 14:00

В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Баку

Сегодня, 13:55

Министерство науки и образования: Ссылайтесь только на официальные источники

Сегодня, 13:50

Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в коррупции

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Сегодня, 13:30

Как лжеврач оперировал без диплома? - Подробности нашумевшего дела - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Победителям весенней лотереи Birbank вручены подарки

Сегодня, 12:55

Президент Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 12:35
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсыСегодня, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45