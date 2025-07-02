Социальный проект Azercell и Федерации дзюдо Азербайджана удостоен международной награды

Кампания стала финалистом в четырех номинациях и завоевала две медали на престижном фестивале рекламы.

Социальная инициатива «Выбери правильный путь», реализованная в рамках партнёрства ООО «Azercell Telecom» с Федерацией дзюдо Азербайджана, получила признание на Международном фестивале рекламы (KIAF). Проект был удостоен серебряных медалей в номинациях «Сотрудничество и партнерство» и «Некоммерческие и благотворительные проекты».

Кампания также вышла в финал в категориях «Формирование корпоративного имиджа и репутации» и «Межбрендовое сотрудничество», где получила высокую оценку жюри, состоящего из международных экспертов в области рекламы, маркетинга и креативной индустрии.

Отметим, что проект «Выбери правильный путь» направлен на профилактику вредных привычек среди молодежи, популяризацию спорта и пропаганду здорового образа жизни. В рамках социальной инициативы молодым людям, прошедшим регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо, была предоставлена возможность заниматься этим видом спорта бесплатно. Кампания сопровождалась масштабной просветительской работой: в школах и общественных местах столицы и регионов страны размещались информационные плакаты, отражающие разрушительные последствия употребления наркотиков и важность осознанного выбора.

Особую популярность приобрела песня «Bir də gəlsəm», написанная известным рэп-исполнителем Орханом Зейналлы специально для проекта, которая набрала миллионы просмотров в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. Клип на песню снял один из ведущих режиссеров страны Эмиль Гулиев.

В результате кампании около 900 молодых людей приступили к регулярным тренировкам по дзюдо, сделав выбор в пользу активной и здоровой жизни.

Отметим, что KIAF, проводимый с 2000 года, является одной из ведущих международных платформ, объединяющей профессионалов в области рекламы, PR, медиа и дизайна со всего мира.

Признание проекта «Выбери правильный путь» на столь престижном уровне подтверждает его значимое социальное воздействие и эффективность ее коммуникационной стратегии.

На правах рекламы