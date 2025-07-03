Российские туроператоры не подтверждают резкого снижения бронирования туров в Азербайджан

Российский союз туриндустрии (РСТ) не подтверждает информацию о резком снижении бронирования туров в Азербайджан после накала напряженности во взаимоотношениях Баку и Москвы.

«Вчера СМИ массово распространяли новости о резком снижении бронирований туров в Азербайджан - на 30-40%. Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров она не подтверждается», - написал в своем Telegram-канале глава РСТ Илья Уманский.

Он отметил, что аннуляции туров являются единичными и в рамках нормы, а коллеги в Азербайджане подтверждают доброжелательное отношение к российским туристам в стране.

Источник: ТАСС