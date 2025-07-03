В Армении возобновляются обсуждения по новой Конституции: Министр юстиции представила детали

Первое за долгое время заседание Совета по конституционной реформе состоится через две недели.

Об этом сообщила министр юстиции Армении Србуи Галян после заседания правительства в четверг, передают армянские СМИ.

По ее словам, новый текст Конституции может быть готов в течение 10 месяцев, однако сроки зависят от хода обсуждений. Галян отметила, что обсуждение проекта может быть публичным.

«Текст находится на стадии разработки. Предстоят обсуждения по ключевым концептуальным положениям, и только после этого документ будет представлен общественности», — сказала министр.

Она также добавила, что по итогам обсуждений возможны значительные изменения в проекте.

Вопрос о возможных поправках в декларацию независимости, по ее словам, также подлежит обсуждению.

В конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. При этом премьер добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда Пашинян утверждал, что изменение Конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но это не может не иметь «регионального и международного влияния». Уже в апреле он сказал в парламенте, что в новой конституции не должно быть ссылки на декларацию.

Отметим, что Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в ее конституцию, так как в ней содержатся территориальные претензии.

Речь идет о преамбуле Основного закона Армении, где говорится, что он «основывается на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Данное положение представляет собой открытые территориальные притязания к Азербайджану, и официальный Баку требует его изъятия из армянского законодательства, считая, что именно такой шаг может свидетельствовать о реальной настроенности Армении на устойчивый мир в регионе.