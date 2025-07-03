В Турции полыхают лесные пожары: В Измире погиб человек - ФОТО

В Турции продолжаются масштабные лесные пожары, борьба с которыми осложняется сильным ветром.

В районах Чешме и Одемиш в Измире эвакуированы жители нескольких сел, а автомагистраль Чешме частично закрыта.

Пожар начался вчера днем в районе Ильдыр в Чешме и быстро усилился из-за сильного ветра.

Для борьбы с огнем были задействованы многочисленные пожарные бригады, а также 6 самолетов и 18 вертолетов.

Вечером того же дня пожар вспыхнул и в районе Тосунлар в Одемише, где огонь охватил значительную территорию. С утра к тушению подключились 2 самолета и 9 вертолетов.

К сожалению, есть жертвы. Во время эвакуации в селе Сучыкты было обнаружено тело 81-летнего Ибрагима Эркана.

Сейчас в целях безопасности в районе Чешме закрыты несколько дорог, включая участки автомагистрали и старые трассы.

Пожарные и спасательные службы продолжают борьбу с огнем, надеясь вскоре стабилизировать ситуацию.

Источник: Haberler