Генпрокуроры России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке

Генеральные прокуратуры России и Азербайджана осуществляют регулярные контакты по текущей повестке, приоритет - защита прав граждан обеих стран.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке. В приоритете - вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран. В целях предотвращения возможных инсинуаций главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера», - подчеркнули в Генпрокуратуре.