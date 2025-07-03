В Баку на нерегулируемом перекрёстке произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля - ВИДЕО

Дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное камерой наблюдения Центра интеллектуального управления транспортом, произошло на нерегулируемом перекрёстке из-за несоблюдения требований законодательства.

2 июля на перекрёстке улиц Саттара Бахлулзаде и Заура Нудиралиева в Бинагадинском районе мотоциклист, движущийся по главной дороге с большой скоростью, въехал на перекрёсток, и в этот момент водитель легкового автомобиля, движущегося по второстепенной дороге, при обязательстве уступить дорогу, столкнулся с ним.

«Ещё раз обращаем внимание водителей на соответствующий пункт статьи 77 Закона «О дорожном движении» и сообщаем, что на перекрёстках равнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом, подчеркивая, что для того чтобы не стать участником ДТП, необходимо соблюдать правила дорожного движения.