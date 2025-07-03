США назначили нового временного поверенного в Азербайджане

Вашингтон назначил нового временно поверенного по делам США в Азербайджане.

Как передает 1news.az, об этом сообщило посольство США в Баку на своей странице в соцсетях.

По информации дипмиссии на эту должность назначена Эми Кэрлон.

Кэрлон занимала должность директора Отдела политической подготовки Института дипломатической службы с июня 2022 года по август 2024 года. Она также являлась заместителем директора Управления по Австралии, Новой Зеландии и островам Тихого океана в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана (2020-2022гг) и политическим советником в посольстве США в Афинах, Греция (2016-2019гг). Дипломат также работала за рубежом в Индонезии, Австрии и России.