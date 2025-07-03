В Турции разбился легкомоторный самолет, есть погибший и раненый - ФОТО

Установлено местонахождение легкомоторного самолета, потерпевшего крушение накануне в Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberturk, об этом сообщил губернатор Ризе Ихсан Селим Байдаш.

По его словам, с места происшествия удалось спасти женщину-пассажира.

«К сожалению, пилот Мехмет Демирджи погиб», — добавил губернатор.

Отмечается, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Сиврихисар — Ризе, с двумя людьми на борту, потерпело крушение в 18:18 по местному времени (19:18 по бакинскому времени) в районе между Ризе и Эрзурумом.

К поисково-спасательной операции были привлечены спасательные отряды из Байбурта, Ризе и Эрзурума, 12 единиц техники, вертолет, разведывательные самолеты, поисковые собаки, медицинские бригады и другие силы.

В течение ночи поиски продолжались с использованием дронов, оснащённых тепловизорами и приборами ночного видения.