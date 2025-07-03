Массовая стрельба произошла в центре Чикаго, есть погибшие

По меньшей мере 3 человека погибли и еще 16 пострадали в результате стрельбы у ночного клуба в Чикаго (штат Иллинойс).

Об этом сообщил телеканал CBS News.

Согласно его сведениям, инцидент произошел вечером 2 июля в центре города. По предварительным данным, неизвестные открыли стрельбу из автомобиля, когда посетители клуба вышли на улицу.

Полиция ведет расследование случившегося. О мотивах преступления, а также о личностях стрелявших не сообщалось.

Источник: ТАСС