Чехия без электричества: метро стоит, лифты застряли

В пятницу около полудня Чехия столкнулась с одним из крупнейших сбоев в энергоснабжении за последние годы. Масштабное отключение электричества охватило большую часть столицы — Праги, а также затронуло другие крупные населённые пункты страны.

Практически сразу после начала блэкаута в Праге полностью остановилось движение метрополитена, прекратили работу большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов. Также из-за внезапного отключения электричества сотни людей застряли в лифтах. Ко всему этому временно перестали работать многие банкоматы и платежные терминалы.

Несмотря на масштаб происшествия, пражский аэропорт имени Вацлава Гавела продолжил функционировать в обычном режиме — по всей видимости, воздушная гавань подключена к независимым источникам питания или резервным линиям электроснабжения.

Помимо столицы, отключения электроэнергии зафиксированы в других регионах страны — в частности, в городах Млада-Болеслав, Усти-над-Лабем и Градец-Кралове. По предварительной информации, причиной масштабного отключения стал технический сбой в энергосистеме.

Источник: novinky.cz

Джамиля Суджадинова