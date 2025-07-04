Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Сегодня, 4 июля, президенты Украины и США Володимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он произошел на фоне паузы по поставкам некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переговоры между президентами уже состоялись.

«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали - совсем скоро», - отметил он.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник написал, что звонок между Трампом и Зеленским продлился около 40 минут.

Собеседник журналиста утверждает, что разговор «был хорошим».