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Telegraph: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам

First News Media13:45 - Сегодня
Telegraph: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам

Израиль не стал предавать огласке информацию о попадании Ираном по пяти военным объектам, включая крупную авиабазу.

Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

Отмечается, что шесть иранских ракет поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. Издание указало, что в общей сложности в результате 12-дневного конфликта Иран нанес удары более чем по 40 объектам инфраструктуры Израиля.

В Армии обороны еврейского государства не стали комментировать сообщения о попаданиях в военные базы, но заявили, что «все соответствующие подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции». По данным The Daily Telegraph, в общей сложности системы ПВО Израиля и США перехватили около 84% ракет.

Источник: ТАСС

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