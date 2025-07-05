МИД Британии объявил о восстановлении дипотношений с Сирией

Великобритания восстанавливает дипломатические отношения с Сирией.

Об этом объявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в ходе визита в Дамаск.

"Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев", - говорится в заявлении министра, которое приводит агентство Reuters.

Источник: ТАСС