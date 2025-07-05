Глава МИД Армении раскрыл свои доходы

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян приобрел дом за деньги, полученные из нераскрытых в декларации источников, пишет издание «Жоховурд».

В 2024 году министр декларировал две единицы недвижимости – квартиру и особняк. Сообщается, что его жена приобрела особняк в 2022 году за 112 млн драмов ($280 тыс.) в общине Наири Котайкской области Армении.

Мирзоян задекларировал также почти $30 тысяч на банковских счетах, а также 2,8 млн драмов ($7 тыс.) наличными.

Доходы министра в прошлом году составили 24,7 млн драмов ($62 тыс.), из которых почти 22 млн драмов ($55 тыс.) — зарплата, а 3 млн драмов ($8 тыс) были получены по программе возврата подоходного налога в Армении по ипотечной программе, которая взята на купленную в 2018 году квартиру.

«Если учесть, что в 2021 году он продал квартиру стоимостью 34 млн драмов ($85 тыс), все равно часть суммы от 112 млн драмов ($280 тыс.) имеет неизвестное происхождение», - подчеркнуло издание.