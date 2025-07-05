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В Британии распространился новый штамм коронавируса

First News Media13:10 - Сегодня
В Британии распространился новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса Stratus с уникальным симптомом в виде хриплого голоса распространился в Великобритании.

Об этом сообщила газета The Independent.

Существуют два вида штамма Stratus: XFG и XFG.3. Около 30% случаев заболевания COVID-19 в стране приходятся на них, отмечает газета со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

По информации The Independent, люди будут больше подвержены заражению новым штаммом из-за ослабления иммунитета и снижения количества вакцинированных.

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