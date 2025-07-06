 Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

First News Media15:15 - Сегодня
Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Автор: депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи

Много лет назад, наш Президент в одном из публичных выступлений, пообещал, что Азербайджан станет региональным лидером. Это был один из первых годов его президентства, Азербайджан только только начал получать значимые нефтедоходы, страна жила небогато, Карабах и Восточный Зангезур находились под оккупацией.

Годы прошли и наша страна стала несомненным лидером Южного Кавказа. Но, можно было сказать, что это естественный результат того, что Азербайджан больше своих соседей по территории и населению. Быть лидером Южного Кавказа для Азербайджана почетно, но естественно. Но это еще и результат многолетней последовательной политики.

Но, вчера, когда я смотрела кадры с саммита ОЭС в Ханкенди, меня не отпускало ощущение, что Азербайджан сделал большой шаг к тому, чтобы стать лидером и в более широком регионе.

У ОЭС достаточно специфический мандат, построенный вокруг развития торговли и интеграции в мировую экономику. Но наш Президент воспользовался в наших национальных интересах всеми возможностями этой организации. Саммит в Ханкенди запомнился несколькими моментами.

Участие Афганской делегации, например. Афганский режим медленно, но верно выходит из изоляции. И, хотя для меня лично, талибы с их средневековой моралью и порабощением женщин, антипатичны, я понимаю, что эта важная страна, наконец, получила стабильное национальное правительство, и, что Азербайджан, в качестве регионального лидера должен поддерживать с ним здоровые отношения, построенные на взаимной выгоде.

Участие Северного Кипра в качестве наблюдателя. Оно, без сомнений, является продуктом координации позиций Азербайджана и Турции. Учитывая, что в большей части международных организаций все еще существует доминирование западных государств, изолирующих это государство, подключение ТРСК к ОЭС, это символически значимое достижение.

Но, самым важным, был без сомнения, контекст проведения саммита.

Он проводился в освобожденном Ханкенди, который перестраивается и красивеет. И, что важно, целый ряд участников ОЭС не просто гости, а участники восстановления Карабаха, осуществившие там проекты, такие как школы, детсады, культурные центры. Смысл этих проектов не в материальной помощи, как таковой. Азербайджан не является реципиентом в отношении с этими соседями, наоборот, в ряде случаев, мы, в большей степени донор. Смысл в демонстрации поддержки пути, по которому идет наша страна.

Знаковые кадры общения нашего президента с лидерами Турции и Пакистана на центральной площади Ханкенди сделаны сознательно. Наши три страны прошли большой путь выстраивания союзнических отношений. И сегодня наши армии, пожалуй один из самых значительных альянсов не только в регионе, но и в мире.

И, как вишенка на торте, разговор между нашим Президентом и его иранским коллегой, господином Пезешкианом на фоне Шушинской мечети. Которая находилась в кадре в качестве молчаливого напоминания о неоднозначной роли Ирана в Карабахском конфликте. Но, слава богу, сегодня Азербайджан может позволить себе не вспоминать некоторые эпизоды. Тем более, что в отличие от многих других государственных деятелей, Пезешкиан подчеркивает и гордится своим азербайджанским происхождением, и, не скрывал позитивных эмоций от нахождения в освобожденном Карабахе. Не думаю, что это транслируется в полное изменение политики Ирана, которая намного сложнее, чем личная позиция ее Президента. Но, и здесь сдвиг налицо.

Слышать, как лидеры нескольких региональных государств говорят в Ханкенди на азербайджанском - еще одно большое удовольствие. Когда то, наш язык был языком переговоров и торговли на территории от Китая до Балкан. Спустя века потерь, похоже, его возвращение не за горами.

Наш Президент - выдающийся дипломат. Статус Азербайджана, который шаг за шагом не только освободился от оккупации, но и выстроил равный и взаимовыгодный альянс с государствами, которые на категорию больше нашей страны, это его личная заслуга.

Поделиться:
442

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Общество

В регионах пройдут дожди с грозами

Мнение

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Общество

Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного ...

Мнение

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Стратегический сдвиг в сближении Армении с ЕС: законодательная основа и возможные сценарии

«Манкуртство» как культурный стиль: Ответ Эльчину Алиеву

«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Карабах в фокусе: Ханкенди принимает саммит ОЭС, заявляя о новой региональной эпохе

Гюльшан Пашаева о негативных тенденциях в отношениях между Российской Федераций и Азербайджанской Республикой

«Баку — русский город», Или трэш в исполнении певца с азербайджанскими корнями

Последние новости

Mahmut Orhan выступил в Sea Breeze - ФОТО

Сегодня, 17:30

Азербайджанский композитор скончался в Турции

Сегодня, 17:15

В Конгресс-центре в Ханкенди имеются широкие возможности для проведения мероприятий странового и международного значения - ФОТО

Сегодня, 17:00

Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО

Сегодня, 16:45

В Агдам возвращается жизнь – в село Хыдырлы на первом этапе переселятся 719 семей - ФОТО

Сегодня, 16:30

В регионах пройдут дожди с грозами

Сегодня, 16:15

В яслях-детском саду в селе Хыдырлы созданы необходимые условия для обучения и воспитания малолетних детей - ФОТО

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Сегодня, 15:45

Маск пообещал американцам «супервеселье»

Сегодня, 15:30

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Сегодня, 15:15

Школьники села Хыдырлы продолжат образование в родном краю - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

Сегодня, 14:45

Азербайджанка объявлена лучшей выпускницей престижного турецкого вуза - ФОТО

Сегодня, 14:30

В Китае дети массово отравились свинцом

Сегодня, 14:15

В Азербайджане состоялся вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного лидерства и инноваций Кении - ФОТО

Сегодня, 13:45

«Ливерпуль» перенёс начало предсезонной подготовки из-за смерти Жоты

Сегодня, 13:30

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Сегодня, 13:15

Мужчину, живущего больше месяца в стамбульском аэропорту, отправят на родину

Сегодня, 13:00

Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Сегодня, 12:45
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45