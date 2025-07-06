Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Автор: депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи

Много лет назад, наш Президент в одном из публичных выступлений, пообещал, что Азербайджан станет региональным лидером. Это был один из первых годов его президентства, Азербайджан только только начал получать значимые нефтедоходы, страна жила небогато, Карабах и Восточный Зангезур находились под оккупацией.

Годы прошли и наша страна стала несомненным лидером Южного Кавказа. Но, можно было сказать, что это естественный результат того, что Азербайджан больше своих соседей по территории и населению. Быть лидером Южного Кавказа для Азербайджана почетно, но естественно. Но это еще и результат многолетней последовательной политики.

Но, вчера, когда я смотрела кадры с саммита ОЭС в Ханкенди, меня не отпускало ощущение, что Азербайджан сделал большой шаг к тому, чтобы стать лидером и в более широком регионе.

У ОЭС достаточно специфический мандат, построенный вокруг развития торговли и интеграции в мировую экономику. Но наш Президент воспользовался в наших национальных интересах всеми возможностями этой организации. Саммит в Ханкенди запомнился несколькими моментами.

Участие Афганской делегации, например. Афганский режим медленно, но верно выходит из изоляции. И, хотя для меня лично, талибы с их средневековой моралью и порабощением женщин, антипатичны, я понимаю, что эта важная страна, наконец, получила стабильное национальное правительство, и, что Азербайджан, в качестве регионального лидера должен поддерживать с ним здоровые отношения, построенные на взаимной выгоде.

Участие Северного Кипра в качестве наблюдателя. Оно, без сомнений, является продуктом координации позиций Азербайджана и Турции. Учитывая, что в большей части международных организаций все еще существует доминирование западных государств, изолирующих это государство, подключение ТРСК к ОЭС, это символически значимое достижение.

Но, самым важным, был без сомнения, контекст проведения саммита.

Он проводился в освобожденном Ханкенди, который перестраивается и красивеет. И, что важно, целый ряд участников ОЭС не просто гости, а участники восстановления Карабаха, осуществившие там проекты, такие как школы, детсады, культурные центры. Смысл этих проектов не в материальной помощи, как таковой. Азербайджан не является реципиентом в отношении с этими соседями, наоборот, в ряде случаев, мы, в большей степени донор. Смысл в демонстрации поддержки пути, по которому идет наша страна.

Знаковые кадры общения нашего президента с лидерами Турции и Пакистана на центральной площади Ханкенди сделаны сознательно. Наши три страны прошли большой путь выстраивания союзнических отношений. И сегодня наши армии, пожалуй один из самых значительных альянсов не только в регионе, но и в мире.

И, как вишенка на торте, разговор между нашим Президентом и его иранским коллегой, господином Пезешкианом на фоне Шушинской мечети. Которая находилась в кадре в качестве молчаливого напоминания о неоднозначной роли Ирана в Карабахском конфликте. Но, слава богу, сегодня Азербайджан может позволить себе не вспоминать некоторые эпизоды. Тем более, что в отличие от многих других государственных деятелей, Пезешкиан подчеркивает и гордится своим азербайджанским происхождением, и, не скрывал позитивных эмоций от нахождения в освобожденном Карабахе. Не думаю, что это транслируется в полное изменение политики Ирана, которая намного сложнее, чем личная позиция ее Президента. Но, и здесь сдвиг налицо.

Слышать, как лидеры нескольких региональных государств говорят в Ханкенди на азербайджанском - еще одно большое удовольствие. Когда то, наш язык был языком переговоров и торговли на территории от Китая до Балкан. Спустя века потерь, похоже, его возвращение не за горами.

Наш Президент - выдающийся дипломат. Статус Азербайджана, который шаг за шагом не только освободился от оккупации, но и выстроил равный и взаимовыгодный альянс с государствами, которые на категорию больше нашей страны, это его личная заслуга.