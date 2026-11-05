Трампизм без Трампа: эксперт объяснил 1news.az, с какой целью Вэнс пересматривает внешнюю политику США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс постепенно обозначает собственную политическую позицию, которая по отдельным вопросам внешней политики расходится с курсом президента Дональда Трампа.

На фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах эти разногласия могут стать началом более серьезной дискуссии о будущем Республиканской партии и ее лидерстве после Трампа.

Как сообщает Fox News Digital, в среду утром в Белом доме состоялась встреча, посвященная согласованию единой позиции администрации по ключевым политическим посланиям после промежуточных выборов. Однако сразу после нее Вэнс опубликовал в социальной сети X заявление, в котором фактически обозначил причины поражения республиканцев и подверг критике отдельные направления внешней политики Вашингтона.

По информации издания, вице-президент стремится заручиться поддержкой разочаровавшихся сторонников Трампа, обращаясь в том числе к представителям так называемых «новых правых». Это направление американского консерватизма выступает за приоритет национальных интересов, ограничение зарубежных военных обязательств и пересмотр отдельных внешнеполитических подходов, включая отношения с Израилем.

В своем посте Вэнс заявил, что проблема республиканцев заключалась не столько в явке избирателей, сколько в том, что часть граждан, поддержавших Трампа и его самого в 2024 году, на этот раз проголосовала за демократов.

Вице-президент выделил четыре основные причины недовольства избирателей: продолжение войны, недостаточное внимание к стоимости жизни и инфляции, отход от принципа America First («Америка прежде всего»), а также необходимость изменения отношений США с Израилем.

«Причина, по которой мы проиграли, — это война. Сам президент сказал об этом вчера вечером», — написал Вэнс, подчеркнув, что честное обсуждение будущего Республиканской партии должно начинаться именно с признания этих проблем.

Комментируя ситуацию в беседе с 1news.az, старший советник Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ), доктор политических наук Юнис Гурбанов отметил, что пока не следует рассматривать заявления Вэнса как начало открытого политического противостояния с Трампом.

«Однако последние заявления американского вице-президента действительно свидетельствуют о том, что он начинает формировать собственную политическую позицию, прежде всего по вопросам внешней политики и дальнейшего развития Республиканской партии», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Вэнс обращает внимание на противоречие между первоначальными обещаниями движения America First, предполагавшими сокращение участия США в дорогостоящих зарубежных конфликтах, и реальной внешнеполитической практикой администрации.

«Вэнс не выступает против всей политической программы Трампа. Напротив, он стремится сохранить ее основные положения, одновременно дистанцируясь от наиболее спорных решений. Это скорее попытка предложить собственную интерпретацию трампизма, чем полностью отказаться от политического наследия действующего президента.

Результаты выборов создают для такой стратегии определенные возможности. Потеря контроля над Конгрессом неизбежно усиливает дискуссии внутри Республиканской партии о причинах поражения, эффективности внешнеполитического курса и перспективах президентских выборов 2028 года.

Однако существует и серьезный риск. Если разногласия между президентом и вице-президентом перерастут в публичный конфликт, это может ослабить республиканцев в период, когда им необходимо восстанавливать доверие избирателей.

На мой взгляд, главный вопрос заключается не в том, станет ли Вэнс политическим противником Трампа, а в том, сумеет ли он представить себя преемником движения MAGA, сохранив его электоральную базу и одновременно предложив корректировку внешнеполитического курса», — пояснил Гурбанов.

При этом стремление Вэнса заручиться поддержкой разочаровавшихся сторонников Трампа связано не только с последствиями промежуточных выборов, но и с его собственными идеологическими взглядами. Как пояснил Гурбанов, вице-президент представляет направление американского консерватизма, сформировавшееся под влиянием национального консерватизма, экономического протекционизма и более сдержанного подхода к военному присутствию США за рубежом.

«Так называемые "новые правые" — это не единая политическая организация, а достаточно широкое интеллектуальное и политическое течение. Его представители выступают за усиление национального суверенитета, ограничение нелегальной иммиграции, поддержку американской промышленности, защиту традиционных общественных институтов и пересмотр отдельных принципов внешней политики США.

В отличие от традиционного республиканского истеблишмента, который исторически поддерживал активную международную роль Соединенных Штатов, представители этого направления значительно более критично относятся к продолжительным зарубежным военным операциям и обязательствам, не приносящим, по их мнению, непосредственной выгоды американским гражданам. Именно здесь возникает определенное противоречие между Вэнсом и нынешней администрацией.

Трамп пришел к власти под лозунгом America First, обещая сократить участие США в затяжных конфликтах и сосредоточиться на внутренних проблемах. Однако война с Ираном вызвала разочарование у части его сторонников, которые рассчитывали на более сдержанную внешнюю политику.

Вэнс пытается обратиться именно к этим избирателям. Его позиция заключается в том, что американская внешняя политика должна оцениваться прежде всего через призму национальных интересов, экономических издержек и конкретных результатов», — пояснил Гурбанов.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает вопрос американо-израильских отношений. Вэнс и близкие к нему политические круги ставят под сомнение соответствие безусловной поддержки отдельных решений израильского руководства стратегическим интересам Вашингтона. Однако это не означает, что вице-президент выступает за отказ от партнерства с Израилем. Скорее речь идет о пересмотре его условий и степени вовлеченности США в региональные конфликты.

Вместе с тем политолог призвал не преувеличивать идеологические различия между Трампом и Вэнсом. Они придерживаются близких взглядов на иммиграционную и торговую политику, отношения с Китаем и необходимость укрепления американской промышленности.

«Главное различие заключается не столько в определении национальных интересов США, сколько в выборе инструментов их реализации. Трамп допускает более активное использование военной силы, тогда как Вэнс выступает за более избирательное и ограниченное применение американских ресурсов за рубежом», — подчеркнул собеседник 1news.az.

По оценке Гурбанова, подобная дискуссия имеет и практическое значение для Азербайджана. Баку заинтересован в предсказуемой внешней политике Вашингтона, прежде всего в отношении Южного Кавказа, Ирана и региональной безопасности. Более прагматичный подход США может создавать дополнительные возможности для экономического сотрудничества, развития транспортных проектов и взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

При этом эксперт обратил внимание на особое положение Азербайджана, который поддерживает отношения как с Соединенными Штатами, так и с Израилем, одновременно придавая большое значение стабильности на своих южных границах и отношениям с Ираном. В этих условиях для Баку принципиально важно, чтобы региональные противоречия разрешались дипломатическими средствами, не приводя к дальнейшей эскалации.

Отвечая на вопрос о возможном формировании нового центра влияния внутри Республиканской партии вокруг Вэнса, Гурбанов отметил, что определенные предпосылки для этого уже существуют, однако говорить о расколе партии или начале открытой борьбы за лидерство пока преждевременно.

«Здесь необходимо учитывать несколько обстоятельств.

Прежде всего, Дональд Трамп по-прежнему остается центральной фигурой современного республиканского движения. Его политическое влияние выходит далеко за рамки президентской должности. Он обладает значительной поддержкой среди консервативных избирателей и сохраняет способность влиять на партийные решения и политические карьеры республиканских кандидатов.

Поэтому любому потенциальному преемнику Трампа необходимо учитывать его электоральную базу.

Вэнс находится в достаточно интересном положении. С одной стороны, он является действующим вице-президентом и частью администрации, а следовательно, несет определенную политическую ответственность за ее решения. С другой стороны, он пытается продемонстрировать, что способен самостоятельно оценивать ошибки и предлагать изменения.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах такая позиция может оказаться привлекательной для части партийного электората.

Однако здесь возникает определенный парадокс: Вэнсу необходимо дистанцироваться от непопулярных решений администрации, не вступая при этом в прямое противостояние с президентом, благодаря которому он во многом получил нынешнее политическое положение.

Это достаточно сложная задача», — считает эксперт.

Кроме того, вице-президент не является единственным потенциальным претендентом на лидерство в партии после Трампа. Внутри республиканского движения существуют различные политические группы — от традиционных консерваторов до сторонников более активной внешней политики и представителей MAGA. Их представления о будущем американского консерватизма не всегда совпадают.

В этой связи президентская кампания 2028 года может превратиться не просто в борьбу отдельных политиков за выдвижение, а в более масштабную дискуссию о том, каким должен быть республиканский внешнеполитический курс после Трампа.

«На мой взгляд, здесь возможны два основных сценария.

Первый — Вэнс сумеет объединить значительную часть движения MAGA вокруг идеи преемственности с определенной корректировкой внешнеполитических приоритетов. В таком случае он действительно может стать одним из наиболее влиятельных кандидатов на президентских выборах 2028 года.

Второй — его публичные разногласия с Трампом усилятся, что приведет к конкуренции между различными группами внутри партии. В этом случае позиции Вэнса могут оказаться менее устойчивыми, особенно если президент и его ближайшее окружение поддержат другого кандидата.

Я бы выделил еще один важный момент: поражение на промежуточных выборах не обязательно означает завершение политической эпохи Трампа, но оно может ускорить дискуссию о будущем трампизма без самого Трампа», — подчеркнул политолог.

Говоря о перспективах азербайджано-американских отношений, Гурбанов отметил, что Баку необходимо исходить прежде всего из долгосрочных национальных интересов, а не политических предпочтений в отношении конкретных американских деятелей.

«Азербайджан заинтересован в развитии устойчивых и взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами независимо от того, какая политическая сила находится у власти.

В этом контексте особое значение имеют американские интересы в Центральной Азии, развитие Среднего коридора, энергетическая безопасность, региональная транспортная инфраструктура и перспективы экономического сотрудничества.

Более того, роль Азербайджана как связующего звена между Европой и Центральной Азией приобретает дополнительное значение в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Поэтому, на мой взгляд, даже возможная смена политического лидерства внутри Республиканской партии не обязательно приведет к принципиальному пересмотру отношений Вашингтона с Баку. Однако конкретные подходы к региональной безопасности, Ирану и внешнеполитическим обязательствам США могут существенно различаться.

Именно за этими изменениями необходимо внимательно следить», — заключил Гурбанов.