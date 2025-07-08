Фиксированный тариф на электроэнергию в Азербайджане не превысит 1 маната в месяц

Фиксированная плата за подключение к электросети в Азербайджане не будет превышать 1 маната для каждого абонента в месяц.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса, передает Report.

По его словам, основная цель внедрения фиксированного тарифа - повышение качества услуг и более справедливое распределение расходов между потребителями:

«Это будет достигнуто не за счет повышения тарифов, а путем структурирования существующего тарифа в зависимости от характера затрат», — подчеркнул он.

Зейналов также отметил, что данное положение закреплено в законопроекте «Об электроэнергетике»:

«Эта мера создаст определенную экономическую основу для пусть незначительного, но снижения тарифной нагрузки для добросовестных потребителей, ежемесячно оплачивающих электроэнергию».

Он добавил, что согласно расчетам, объем фактических расходов, предусмотренных на покрытие фиксированного тарифа, составляет менее 2% от общих расходов.