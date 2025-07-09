По инициативе Фонда Возрождения Карабаха состоялся очередной благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

8 июля 2025 года по инициативе и при организации Фонда Возрождения Карабаха, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, состоялся очередной благотворительный концерт под названием «Карабахская ночь».

Концерт, организованный уже в пятый раз, прошёл при спонсорской поддержке сети супермаркетов Tamstore, ОАО «Азерлотерея» и компании Huner Group, а также при информационной поддержке Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV).

В мероприятии приняли участие официальные лица, представители компаний-доноров и партнёров Фонда, поддерживающих восстановительные работы на освобождённых территориях, а также известные деятели культуры и искусства.

Выступая на мероприятии, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев рассказал о главной цели концерта, подчеркнув, что собранные средства будут направлены на реализацию проектов по восстановлению Карабаха:

«Как известно, после исторической Победы, одержанной нашей доблестной армией под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в Отечественной войне, наш родной Карабах, освобождённый от оккупации, вступил в новый этап — этап восстановления, возрождения и развития.

Объединение усилий государства, бизнеса и общества в ликвидации последствий разрушений, а также солидарность в восстановлении и реконструкции освобождённых территорий имеют важнейшее значение.

С этой целью по Указу Главы государства был создан Фонд Возрождения Карабаха, который реализует ряд мероприятий и проектов, направленных на привлечение пожертвований, обеспечение активного участия общественности в процессе возрождения Карабаха, а также развитие культуры благотворительности среди граждан.

Благотворительный концерт «Карабахская ночь» является одним из таких проектов».

Рахман Гаджиев выразил благодарность всем, кто оказал поддержку в организации концерта, а также тем, кто, приобретя билеты, внёс вклад в восстановление и реконструкцию освобождённых территорий.

После выступлений мероприятие продолжилось художественной программой. Мировая звезда, народный артист Юсиф Эйвазов, заслуженная артистка Афаг Аббасова, солисты Махир Тагызаде и Айтадж Шихализаде исполнили произведения зарубежных и отечественных композиторов в жанре оперы, подарив гостям настоящий музыкальный праздник.

Концерт сопровождал Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Дирижёром выступил Мустафа Мехмандаров.

После художественной части последовал официальный приём. В рамках этой части, в знак солидарности, партнёрам и донорам, поддержавшим Фонд в организации концерта, а также исполнителям были вручены специальные плакеты и благодарственные сертификаты.

Следует отметить, что в фойе Филармонии были организованы фотовыставки «Урбицид в Карабахе», демонстрирующая разрушения, совершённые армянскими оккупационными силами и «От трагедии к Победе», отражающая восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях.

Напомним, что до настоящего времени было организовано четыре аналогичных концерта: два в Баку (2022 и 2024 годы), один в Гяндже (2023 год) и один в Шуше (2024 год).

Средства, собранные с концертов, проведённых в 2021–2024 годах, в размере около 400 тысяч манатов были направлены на восстановление культурных объектов на освобождённых территориях — в том числе на реставрацию комплекса Имарата Панахали хана в Агдаме, а также на приобретение концертного рояля марки Yamaha для города Шуша.

Более 73 тысяч манатов, собранных на нынешнем концерте, будут направлены на создание комплексов Музеев Оккупации и Победы на освобождённых территориях — с целью демонстрации обществу Победы, одержанной нашей доблестной Армией под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, а также увековечения памяти наших шехидов.