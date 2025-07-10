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PETA подал иск против стандартов разведения: бульдоги, мопсы, таксы – ФОТО-ВИДЕО

First News Media19:00 - Сегодня
PETA подал иск против стандартов разведения: бульдоги, мопсы, таксы – ФОТО-ВИДЕО

Во вторник организация PETA (Люди за этичное обращение с животными) официально подала судебный иск против Американского клуба собаководства (AKC) – крупнейший кинологической структуры в США, обвинив её в продвижении деформирующих и опасных стандартов породы, которые ставят внешний вид выше здоровья животных.

Суть претензии проста, но страшна в своей реальности: миллионы собак по всей стране страдают и умирают раньше срока лишь потому, что кто-то решил, что плоская морда или закрученный хвост – это красиво.

Иск касается таких популярных пород, как французский бульдог, мопс, такса, китайский шарпей и английский бульдог. Эти собаки являются любимцами многих, звёзды выставок и частые герои рекламы. Но стоит помнить, что за их милыми морщинами и «плюшевым» обликом скрываются жестокие селекционные практики, делающие животных инвалидами с рождения.

«Если собака задыхается просто для того, чтобы дышать — значит, с ней что-то очень не так», - заявляют в PETA.

По данным организации, стандарты AKC буквально поощряют физические деформации, которые делают собак уязвимыми для множества болезней. Как пример, французские бульдоги, которых AKC называет самой популярной породой в США, часто страдают брахицефалическим синдромом, когда плоская морда не оставляет места для нормального дыхательного пути. Да, хрипы, фырканье, постоянная одышка считаются нормальным состоянием для этих собак. Но нормальное ли оно с точки зрения морали?

Особое внимание в иске уделено репродуктивной неспособности бульдогов: согласно исследованиям, более 80% английских бульдогов не могут родить щенков без кесарева сечения. Их головы настолько велики, а бёдра настолько узки, что естественные роды просто невозможны. Спаривание также проводится искусственно, поскольку физически они не способны к этому. Таксы, выведенные с длинными телами и короткими лапами, часто страдают от заболеваний позвоночника, вплоть до паралича. Мопсы мучаются от деформации позвонков, ведущей к боли и проблемам с передвижением, а шарпеи от аутовоспалительного синдрома, вызванного генами, отвечающими за их морщинистую кожу.

Да, конечно, американский клуб собаководства, основанный в 1884 году, является влиятельной организацией в мире собак. Он устанавливает стандарты пород, ведёт крупнейший в стране реестр чистокровных собак и организует престижные выставки, включая Вестминстерскую. Но критики указывают: эти стандарты работают не в интересах собак, а в интересах индустрии. Только за 2023 год AKC заработал почти 38 миллионов долларов на регистрационных сборах за щенков. Чем популярнее порода – тем выше спрос, а значит, тем выше доход.

Но это не первый раз, когда делается шаг к пресечению болезненных разведений. В Нидерландах запрещено уже разводить собак с экстремально короткими мордами, а Британская ветеринарная ассоциация выступила против продвижения пород с плоскими мордами в рекламе. Германия же рассматривает закон против «пыточной селекции» - разведения с намеренно вредными мутациями.

Следует отметить, что Американский клуб собаководства отвергает обвинения, заявляя, что их стандарты «поддерживают здоровье и благополучие чистокровных собак». Но факты говорят обратное. Если собака не может родить, дышать, ходить или моргать, то неужели это действительно можно называть заботой?

Джамиля Суджадинова

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