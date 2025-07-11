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HONOR 400 - начало эры флагманской мобильной фотографии с AI - ФОТО

First News Media08:45 - Сегодня
HONOR 400 - начало эры флагманской мобильной фотографии с AI - ФОТО

В Азербайджане начались официальные продажи новых смартфонов HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Новая серия сочетает передовые фотовозможности с искусственным интеллектом, открывая перед пользователями новые грани мобильной съёмки и обработки изображений.

HONOR 400 Pro оснащён основной AI-камерой 200 Мп с диафрагмой f/1.9 и двойной стабилизацией (OIS и EIS), телефотокамерой 50 Мп, ультраширокоугольной камерой 12 Мп и фронтальной камерой 50 Мп. В HONOR 400 установлены 200 Мп основная камера, 12 Мп ультраширокий и 50 Мп фронтальный модули.

Обе модели поддерживают HONOR AI Image Engine с AI-суперзумом (до 30x в HONOR 400 и до 50x в Pro), AI Portrait Snap и AI Dual-lens Bokeh. Также доступны художественные режимы Harcourt и «Имитация фотопленки». Среди инструментов AI-редактора — удаление объектов и отражений, AI-оживление, расширение изображения и апскейл.

Смартфоны получили аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. HONOR 400 поддерживает зарядку до 80 Вт (60% за 20 минут), HONOR 400 Pro — до 100 Вт (51% за 15 минут, 100% за 42 минуты), а также беспроводную зарядку 50 Вт и обратную зарядку.Модели работают на MagicOS 9.0 (Android 15) с интеллектуальными функциями: распознавание речи, перевод, работа с текстом и визуальным контентом, включая защиту от дипфейков. Magic Capsule обеспечивает удобную работу с уведомлениями.Дисплеи AMOLED: 6,55 дюйма (HONOR 400) и 6,7 дюйма (HONOR 400 Pro), частота 120 Гц, разрешение до 2800×1280, яркость до 5000 нит. Технологии Sunlight Display Enhancement и HONOR Eye Comfort обеспечивают комфорт даже при длительном использовании: ШИМ 3840 Гц, фильтрация синего света, "Естественный тон 2.0", циркадный ночной режим.
HONOR 400 защищен от влаги и пыли по стандарту IP66, а HONOR 400 Pro - IP68 и IP69. Обе модели прошли сертификацию прочности SGS 5 звезд, подтверждающую устойчивость к повреждениям при падениях и ударах.
Серия HONOR 400 уже доступна для покупки в магазинах электроники İrshad, Kontakt Home, Soliton, Umico, World Telecom, Smart Electronics, Digital Home и Barkod.

HONOR 400 доступен в 3х конфигурациях:
Версия с памятью 8 ГБ + 128 ГБ при покупке за наличные стоит 899.99 AZN, 12 ГБ + 256 ГБ — 999.99 AZN, а 12 ГБ + 512 ГБ — 1099,99 AZN.
HONOR 400 Pro же только в 2х: 12 ГБ + 256 ГБ за 1249.99 AZN и 12 ГБ + 512 ГБ за 1449.99 AZN.
С 11 по 31 июля действует специальное предложение: при покупке любого смартфона серии HONOR 400 — в подарок смарт-часы HONOR WATCH CHOICE.

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