Из Германии в Азербайджан доставлено тело 18-летнего студента

18-летний студент Кянан Джамал оглу Сафаров, тело которого было обнаружено в Германии, похоронен в своем родном селе.

Как сообщает региональное бюро АПА, 5 июля в Мюнхене (Германия) по месту проживания было найдено тело азербайджанского студента Кянана Джамал оглу Сафарова. Сегодня тело К.Сафарова было доставлено в Азербайджан, в его родное село Дигах Лянкяранского района.

После церемонии прощания он был похоронен на сельском кладбище.

По словам родственников, причиной смерти Кянана, по предварительной версии, стало образование тромбов в венах после употребления холодной воды.

Отметим, что Кянан Сафаров был единственным ребенком в семье, учился на первом курсе, последние 6 месяцев жил в Германии. До этого он жил с матерью в городе Баку.