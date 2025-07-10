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В АЖД назначен начальник отдела по связям с общественностью

First News Media20:20 - Сегодня
В АЖД назначен начальник отдела по связям с общественностью

Состоялось назначение на должность начальника отдела по связям с общественностью департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На эту должность назначен ведущий специалист отдела Бахтияр Гаджиев.

Как сказал Trend Бахтияр Гаджиев, около семи месяцев он исполнял обязанности начальника отдела по связям с общественностью.

"У меня за плечами 15 лет журналистской деятельности. Я по-прежнему очень близок к этой сфере, работая с представителями СМИ. Я буду продолжать тесно сотрудничать со своими коллегами", - отметил он.

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