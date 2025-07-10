Дело одного из арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев возвращено в суд низшей инстанции

Апелляционная жалоба на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении Акифа Сафарова, задержанного в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев 27 июня в Екатеринбурге, возвращена в суд первой инстанции.

29 июня Ленинский районный суд города Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Акифа Мехбалы оглу Сафарова.

Орган предварительного следствия предъявил ему обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Проверяя материалы дела, Свердловский областной суд выявил обстоятельства, мешающие его рассмотрению в апелляционной инстанции. Судебный материал снят с апелляционного рассмотрения и возвращен в Ленинский районный суд Екатеринбурга для устранения ошибок.

Источник: АПА