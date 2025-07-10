В Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны - ФОТО
10 июля в Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
На церемонии открытия А.Асадов зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны.
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