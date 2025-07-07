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Песков: Россия надеется на сохранение партнерских отношений с Азербайджаном

First News Media14:20 - Сегодня
Песков: Россия надеется на сохранение партнерских отношений с Азербайджаном

Москва хочет оставаться с Баку в партнерских, союзнических отношениях и считает, что все разногласия должны конструктивно урегулироваться.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее. Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом. Таким образом, чтобы он соответствовал этому общему духу наших двусторонних отношений», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что 27 июня сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, задержанные «причастны» к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.

Спустя несколько дней после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, российские правоохранительные органы выступили с новыми обвинениями.

Как сообщают подконтрольные государству СМИ, в том числе агентства РИА Новости и РБК, некоторые из задержанных якобы причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в Свердловской области в 2021 году, в результате чего умерли 44 человека.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что «организаторами поставок» могли быть «одни из задержанных». Однако стоит напомнить, что по этому делу в свое время уже прошли судебные процессы, и обвиняемые получили реальные сроки заключения. Попытка привязать новых задержанных к старому делу спустя почти четыре года вызывает серьезные вопросы и подозрения в фабрикации обвинений.

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