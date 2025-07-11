В Баку проходит медиафорум на тему «Медиа будущего: по следам «Экинчи» - ФОТО

В Баку проходит приуроченный к 150-летию азербайджанской национальной печати медиафорум для молодых журналистов на тему «Медиа будущего: по следам «Экинчи», совместно организованный Azerconnect Group и Агентством развития медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель форума – поддержка профессионального развития молодежи в медиасфере, организация встреч и обмена мнениями с опытными представителями медиа, а также повышение их практических знаний по применению цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В мероприятии принимают участие представители государственного и частного секторов, ведущих медиаструктур страны, высших учебных заведений, а также молодежь, получающая образование по специальностям журналистика и коммуникации.

Открывая форум, генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Месимов подчеркнул, что в самые важные моменты нашей истории медиа внесли свой вклад в защиту национальных интересов страны. Обратив внимание на то, что в наше время концепция СМИ претерпевает изменения под воздействием цифровых технологий и новых средств коммуникации, генеральный директор назвал решающей роль молодого поколения в этой трансформации.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что в Азербайджане существуют весьма благоприятные условия для самовыражения и реализации потенциала молодежи. Он выразил уверенность в том, что талантливая молодежь приложит все усилия для реализации своих знаний и навыков в медиасфере и от этого процесса выиграют как азербайджанская журналистика, так и в целом общественная мысль.

Председатель Совета печати Рашад Меджид в своем выступлении рассказал о богатой истории развития национальной печати Азербайджана, которая началась с газеты «Экинчи». По его словам, это историческое наследие по-прежнему определяет основную миссию СМИ и играет важную роль в формировании нового поколения журналистов.

Форум продолжает работу панельными дискуссиями.