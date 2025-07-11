Ещё два объекта культурно-исторического наследия Азербайджана добавлены в Предварительный список ЮНЕСКО - ФОТО

С 6 по 16 июля 2025 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, столице Франции, проходит 47-я сессия Комитета Всемирного наследия.

Согласно повестке дня сессии, 11 июля состоялось обсуждение номинационных досье, представленных для включения в Предварительный список Всемирного наследия.

Как передает 1news.az, представленные Азербайджаном «Древний город Габала» и «Историко-культурный и природный комплекс Гямигая и Гёйгёль» были включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гямигая, расположенная на высоте 3725 метров над уровнем моря, в водораздельной части Зангезурского хребта на территории Ордубадского района, является одним из древнейших образцов азербайджанской культуры.

Эта территория примечательна богатыми наскальными изображениями, относящимися к различным периодам бронзового века, железному веку и средневековью.

Согласно историческим источникам, древняя Габала, игравшая важную роль в экономической, политической и культурной жизни Азербайджана с IV века до нашей эры и упоминаемая в письменных источниках с I века нашей эры, была первой столицей Кавказской Албании. Этот город, насчитывающий примерно 2500-летнюю историю, долгое время являлся одним из важных политических, экономических и торговых центров региона.

Необходимые научные и организационные работы по дальнейшему включению обоих памятников в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО будут продолжены.