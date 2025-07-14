Малейка Аббасзаде: Выпускные экзамены не влияют на получение аттестата

Результаты выпускных экзаменов не имеют значения, аттестаты выдаются всем.

Об этом сказала председатель Правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде на обсуждениях научно-статистического анализа результатов приема студентов и выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях за 2024 год.

По ее словам, более 5 000 суббакалавров (выпускники колледжей со средним специальным образованием - ред.) успешно поступили в высшие учебные заведения. При этом сформировалась четкая система приоритетов: абитуриенты, набравшие от 201 балла и выше, имеют преимущество перед суббакалаврами при зачислении.

Только после распределения мест среди таких абитуриентов оставшиеся вакантные места предлагаются суббакалаврам.

Интересная тенденция наблюдается в изменении характера конкуренции в сфере высшего образования.

«Конкурс уже идет не между абитуриентами, а между университетами. Вузы заинтересованы в том, чтобы абитуриенты с высокими результатами выбрали именно их», - подчеркнула М.Аббасзаде.