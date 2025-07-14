Кошта и фон дер Ляйен на встрече с Пашиняном приветствовали «амбициозную программу реформ» Армении

Председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили продолжающиеся усилия Иревана «по содействию стабильности на Южном Кавказе», в частности посредством продолжения мирных переговоров с Азербайджаном и шагов по нормализации отношений с Турцией.

Об этом говорится в сообщении Евросовета.

Лидеры Евросоюза приветствовали недавнее политическое соглашение по тексту Повестки дня нового партнерства ЕС-Армения и отметили прогресс в процессе либерализации визового режима и недавнее принятие в стране закона «О запуске процесса европейской интеграции».

ЕС подтвердил твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии «Глобальный шлюз» ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что призвано способствовать инклюзивному росту и взаимосвязи.

План по повышению устойчивости и росту стоимостью 270 млн евро, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование Евросоюза для Армении на 50%. Выделив 200 миллионов евро в виде грантовой помощи и 70 миллионов евро в виде грантового финансирования для привлечения инвестиций, ЕС заявляет о продолжении поддержки программы социально-экономических реформ Армении, более тесного секторального сотрудничества и инвестиций в энергетику, транспорт и частный сектор.

В этом контексте ЕС подтвердил свою поддержку инициативе Армении «Перекрёсток мира», направленной «на содействие региональной взаимосвязанности и примирению». Лидеры также подчеркнули важность возможности включения Армении в региональные и экономические инициативы Европейского союза, в частности, в рамках Стратегии для Черноморского региона.

Кроме того, еврочиновники поблагодарили Армению за тесное сотрудничество и предпринятые шаги по предотвращению обхода санкций. Вместе с Пашиняном они договорились продолжить совместные усилия в этом направлении.

В рамках обсуждения сотрудничества в области безопасности лидеры приветствовали начало консультаций ЕС и Армении по вопросам безопасности и обороны, подчеркнув общую приверженность миру, стабильности и демократической устойчивости.

Решая ряд проблем безопасности, включая манипуляцию информацией и вмешательство извне, дезинформацию и киберугрозы, ЕС предложил работать совместно с Арменией над оценкой ее потребностей, определением приоритетных направлений сотрудничества и использованием имеющихся инструментов ЕС.

Для поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 млн евро на укрепление независимых СМИ.

Следующее заседание Совета партнерства ЕС и Армении намечено на осень.