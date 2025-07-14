Во Франции заключённый сбежал в сумке с грязным бельём

Французские правоохранительные органы сообщили об удивительном побеге заключенного из тюрьмы Корбас.

Мужчина спрятался в мешке с грязным бельём своего сокамерника, который в тот день выходил на свободу.

Таким образом, он сумел обмануть охрану и покинуть территорию исправительного учреждения.

Инцидент произошел в субботу утром, о чём сообщил Себастьян Ковел, директор пенитенциарной администрации Франции. По его словам, мужчина «воспользовался» освобождением соседа по камере, чтобы совершить побег. Однако, уже в понедельник, утром сбежавший был задержан в подвале лагеря Сатонай.

Заключённый, имя которого не разглашается, находился в тюрьме по нескольким уголовным статьям и в настоящее время проходит по делу, связанному с организованной преступностью. Теперь ему предъявлены новые обвинения - в побеге в составе организованной группы и участии в преступном сговоре.

Себастьен Ковел признал, что инцидент стал следствием «накопления ошибок» и сообщил о начале внутреннего расследования. Он также отметил, что подобные случаи крайне редки и ранее не происходили при текущем составе администрации тюрьмы.

«Это событие демонстрирует ряд серьёзных упущений. Тюрьма Корбас сильно переполнена - заполняемость составляет около 170%, что серьёзно осложняет работу персонала», - отметил Ковел. Французская пенитенциарная служба подтвердила, что в отношении сбежавшего велось следствие по делу, связанному с деятельностью преступной группировки. Сейчас он вновь находится под стражей, уже в другом учреждении с повышенными мерами безопасности.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова